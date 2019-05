Bei der Gemeinderatssitzung wurde über die weitere Bestimmung der Sebastianikapelle entschieden. Da das vorherige Care-Projekt des Malteser-Ordens zum Stillstand kam, blieben die Räumlichkeiten bis dato leer. Jetzt sollen dort ältere Menschen – bis zu drei Personen – einziehen, für die ein barrierefreier Umbau in den eigenen vier Wänden zu kostspielig wäre oder die alleine leben.

„Angedacht wäre, dass sich die Personen vielleicht kennen und gut miteinander auskommen und sich eventuell Sachen wie ‚Essen auf Rädern‘ oder dergleichen teilen“, erklärt SP-Bürgermeister Thomas Vasku. Die Räumlichkeiten wären so aufgeteilt, dass jeder ein eigenes Zimmer hätte und sich auch Ehepaare einmieten könnten.

Das Projekt richtet sich an rüstige Senioren, die noch nicht bettlägerig sind. „Weitere Details muss ich noch mit diversen Pflegeeinrichtungen abklären – und wie stark der Bedarf an solchen Wohnmöglichkeiten ist“, berichtet Vasku. Doch die barrierefreien Räume eignen sich laut ihm ideal für eine Senioren-WG. Wer sich für ein Zimmer in der Sebastianikapelle interessiert, kann sich beim Gemeindeamt direkt informieren.