34 Ziegen sind es, die einen freudig begrüßen, wenn man sich ihrem Stall und ihrer Weide nähert. Die Tiere gehören zum Ziegenhof Klampfl in Loosdorf, Bezirk Mistelbach. Dieser wird von Manuela und Hermann Mauthner geführt.

„Ich habe meine Praxis auf einem milchführenden Betrieb gemacht und dort das Käsen gelernt und wie man Milchprodukte veredelt“, erzählt Manuela Mauthner, wie alles begonnen hat. Ihre Eltern, Johanna und Ewald, hatten früher Zuchtschweine, sich dann aber auf den Ackerbau konzentriert. „Ich wollte aber mit Tieren arbeiten, weil das Traktorfahren nicht das meine ist“, erzählt Mauthner lachend. Auch in einem Büro arbeiten wollte sie nie.

Ein reiner Ackerbaubetrieb hätte keine Zukunft gehabt, sagt Manuela Mauthner. Darum sattelte sie um und verwandelte den Betrieb ihrer Eltern in einen Ziegenhof. Sandra Frank

Und so war klar, dass Tiere her mussten, die Milch geben. Warum keine Kühe? Da sei die Haltung sehr aufwendig. Darum entschied sich die dreifache Mutter für die Haltung von Ziegen. 2014 startete sie mit einer kleinen Herde von sieben Tieren. „Wir haben geschaut, wie alles funktioniert.“ Offensichtlich sehr gut, denn die Herde wurde schließlich 2015 auf 15 Ziegen vergrößert. Das erste Mal gekäst wurde dann 2016. Mittlerweile gibt es eine Selbstbedienungsstation am Hof, die rund um die Uhr geöffnet ist. Dort gibt es Frischkäse, Joghurt, Topfen, manchmal Schnittkäse, Molke, Kefir und natürlich Milch. Es dauert übrigens etwa einen halben Tag, die Milch zu verarbeiten. Einmal in der Woche werden Bauernläden in der Region mit den Produkten beliefert.

Molke-Strohschweine als „Müllverwerter“

Wenn man den Hof der Mauthners betritt, sieht man zuerst aber keine Ziegen, denn die leben etwa 400 Meter weiter in ihrem Stall und auf der Weide. Es sind Schweine, die man zu Gesicht bekommt. „Das sind unsere Müllverwerter“, erklärt Mauthner. Da oft zu viel Molke übrig bleibt, wird diese an die Schweine verfüttert. „Sie beschweren sich sogar, wenn wir einmal keine haben“, freuen sich die Molke-Strohschweine auf ihr Futter.

Da Manuela und Hermann Mauthner ihre Ziegen, derzeit zählt die Herde 34 Tiere, mit der Hand aufziehen, sind sie sehr menschenbezogen und kommen angelaufen, wenn Besuch da ist. Sandra Frank

„Es war eine gute Entscheidung“, blickt Mauthner sieben Jahre zurück, denn: „Ein reiner Ackerbaubetrieb hätte keine Zukunft gehabt.“ Darum hat Mauthner mit ihrem Mann nach einer Nische gesucht. Wichtig war dem Paar, von ihrem Betrieb und der Direktvermarktung leben zu können. Und so holten sie die Ziegen zurück ins Weinviertel. „Früher hatte eigentlich jeder eine Geiß daheim“, weiß Mauthner. Diese wurde „die Kuh der armen Leute“ genannt und war typisch für die Region. Von damals rührt aber auch noch einige Skepsis gegenüber den Produkten her. Weil Ziegen und ihre Milch die Gerüche der Umgebung annehmen, schmeckte Ziegenmilch nicht besonders gut. Doch mittlerweile hat sich die Haltung der Tiere geändert, was dem Geschmack der Milch und der Produkte enorm zugutekommt. Und: „Die Ziegenmilch ist für uns wertvoller als Kuhmilch. Wir Menschen vertragen sie besser, sie ist leichter zu verdauen“, erzählt Mauthner.

Ihre Eltern reagierten sehr offen, als sie verkündete, im Betrieb wieder Tiere anzusiedeln. Ihr Mann war zu Beginn etwas skeptisch. Er kommt nämlich aus Kärnten, aus einem Betrieb mit Milchkühen. „Ich wusste, was auf uns zukommt“, sagt er.

Ziegen treten im Winter „Mutterschutz“ an

Die Ziegen seien pflegeleichter. Um halb sechs in der Früh und am Abend wird für je eine Stunde gemolken. Und: Es gibt eine Winterpause, nämlich dann, wenn die Ziegen trockengestellt sind. Was das bedeutet? „Sie sind im Mutterschutz“, scherzt Hermann Mauthner und erklärt: Etwa ab Ende November, zwei bis drei Monate, bevor die Kitze geboren werden, werden die Ziegen nicht mehr gemolken. Die Kitze, die etwa im März auf die Welt kommen, werden von den Mauthners mit der Flasche aufgezogen – und zwar alle. Da es sich meistens um Zwillingsgeburten handelt, sind es also um die 70 Kitze, die im Frühjahr betreut werden. Warum sie das tun? Zum einen, weil die Ziegenarten, die weiße Saanenziege und die Toggenburger-Ziege, keine besonders umsorgenden Mütter sind. Zum anderen sind die Handaufzuchten verschmuster und an den Menschen gewöhnt.

Manuela und Hermann Mauthner führen den Ziegenhof Klampfl in Loosdorf seit 2014. Nach dem Melken geht es ans Käsen. Die Produktpalette ändert sich ständig und ist saisonal unterschiedlich. Sandra Frank

Was ihr an den Ziegen besonders gefällt? „Sie sind sehr neugierig, jedes Tier ist anders. Die einen sind lustig und verspielt, die anderen sind ruhiger“, so die Bäuerin. So abwechslungsreich wie die Ziegenherde sind auch die Produkte, die die Mauthners herstellen: Saisonal gibt’s Joghurt mit Marille oder auch Grillkäse, manchmal Frischkäsebällchen mit Zimt und Zucker. „Es ist nicht immer alles verfügbar, das macht es umso interessanter“, sagt Manuela Mauthner.

