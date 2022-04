Blick von der anderen Seite der Couch: Neus Buch von Ines Vasku

Werbung

„Und ich lebe noch.“ So lautet der Titel ihres ersten Buches. Vor rund sieben Jahren brachte die 31-jährige Ines Vasku gemeinsam mit Co-Autorin Marianne Honl ihre Biografie zu Papier. Diese gilt quasi als Pflichtlektüre für die Lehramtsprüfung an der Caritasschule.

Jetzt stellte Vasku ihr neuestes Werk vor, welches sie diesmal mit dem Co-Autor Daniel Niedermeier verfasste. In diesem Buch mit dem Titel „Die andere Seite der Couch“ stellt sie das Leben psychisch erkrankter Menschen vor, wie es dazu kam und sie damit umgehen. Damit will sie anderen Betroffenen, deren Angehörigen, und auch der Öffentlichkeit helfen, diese Menschen besser zu verstehen.

„Jeder kann an einer Psychose oder an Multipler Sklerose erkranken – und das ist vielen Menschen nicht bewusst. Ich möchte für die Bewusstseinsbildung etwas tun, damit auch Menschen mit körperlichen oder geistigen Erkrankungen als normale Menschen behandelt werden. Denn davon sind wir weit entfernt“, betont Vasku. In ihrem ersten Werk behandelt sie ihr eigenes Leben mit der Behinderung, ihrer MS- Erkrankung sowie den Depressionen – und wie man damit umzugehen lernt.

Mittlerweile rund 1.200 Bücher verkauft

Dass ihr Debütwerk so ein Erfolg wird, hatte damals wohl niemand gedacht. Auch nicht Vaskus Vater. „Als ich das erste Buch bestellte, dachte er, dass er vielleicht 70 Bücher davon im Bekanntenkreis verkaufen oder verschenken können wird und wir auf dem Rest sitzenbleiben“, berichtet sie stolz, denn es kam ganz anders: „Mittlerweile wurden bereits rund 1.200 Stück verkauft.“

