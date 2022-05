Friseurmeister Erich Lackner: Haarschnitt mit Pistole am Kopf

Werbung

Körperliche und geistige Fitness sollen gut für ein langes und aktives Leben sein. Das kann auch der 92-jährige Friseurmeister Erich Lackner voll und ganz bestätigen, aber auch ein bisschen Glück gehört dazu.

Seit er 13 war, lernte er das Handwerk durch seinen Vater und ist diesem bis jetzt treu geblieben. Im Jahr 1964 übernahm er das Geschäft seines Vaters und wurde nun von der Wirtschaftskammer für seine 55-jährige Mitgliedschaft geehrt. In seinem Geschäft ist er noch drei Tage in der Woche für seine Kunden da.

Sie schätzen das besondere Flair und eine gute Unterhaltung mit der Friseur-Legende. „Ich hatte auch oft Glück in meinem Leben, sonst wäre ich nicht so alt geworden“, bestätigt Erich Lackner, der in der Kriegszeit sogar eine Pistole an den Kopf gehalten bekam, als Haare in den Kragen eines russischen Offiziers gefallen waren. „Ich sehe oft Menschen, die sich mit 60 zur ,Ruhe setzen‘, was ich für gefährlich halte, denn viele davon bauen schnell ab“, betont er weiter. Zu seinem 90. Geburtstag hat er durchgerechnet, dass er etwa 220.000 Haarschnitte und 120.000 Rasuren gemacht hat, dennoch denkt er nicht ans Aufhören.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.