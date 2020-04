Statt Geldsegen dickes Minus am Konto: Bislang unbekannte Täter täuschten einem Mann aus Neumarkt an der Ybbs telefonisch einen Lottogewinn vor um ihn auf diese Weise zum Kauf und in weiterer Folge zur Bekanntgabe von Gutschein-Codes für Kryptowährung zu veranlassen.

Nach Bekanntgabe der Gutschein-Codes durch das Opfer wurde von den unbekannten Tätern der Betrag in Form von Kryptowährung eingelöst. Der Mann erstattete Anzeige bei der Polizei.