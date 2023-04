Ybbs: Mailäuten auf der Donaulido

Am Freitag, 12. Mai ab 16 Uhr (offizielles Ende: vier Uhr) ist es wieder soweit: Das Ybbser Restaurant „Der gute Fang“ und die Stadthalle Ybbs laden bei freiem Eintritt zum alljährlich bekannten Mailäuten auf den Ybbser Donaulido. Dabei wird es ein buntes Kinderprogramm und zahlreiche Attraktionen geben. Dazu kommt viel Live-Musik unter anderem mit „Louie Austen“ und einigen mehr. Ab 22 Uhr gibt es dann volle Partystimmung mit „Discofieber XXL“ in der Stadthalle. Tickets gibt es vorab im Vorverkauf auf oeticket.com und an der Abendkassa.

