Aufstand um Rehazentrum in Hofamt Priel

Die Aufregung in der kleinen Hofamt Prieler Katastralgemeinde Eben ist groß: Geht es nach einem Investor, soll dort ein Rehazentrum für bis zu 300 Patienten mit einem Bauvolumen von mehreren Millionen Euro auf 6,5 Hektar entstehen. Neben Eben gibt es aber auch noch ein zweites, mögliches Grundstück – dieses liegt im Bereich Lahnhof zwischen Donau und der Gemeinde Hofamt Priel.

Vonseiten der Gemeinde wurden mit zwei Landwirten aus Eben erste Vorgespräche geführt. Einer davon soll laut ÖVP-Bürgermeister Friedrich Buchberger von sich aus den Verkauf angeboten haben. Eine zweite Anrainerin will keinen Grund abtreten. Liegt der Kaufpreis normalerweise bei vier Euro pro m², bietet der Investor 25 Euro pro m².

Bei einem NÖN-Lokalaugenschein äußern betroffene Anrainer ihre Sorgen um Wohnqualität und Umweltschutz. „Jeden Tag wird in Österreich Fläche zubetoniert, warum nimmt man nicht ein bald leer stehendes Gebäude, wie den Weißen Hof?“, fragt sich eine Anrainerin.

Ein anderer sorgt sich um seine landwirtschaftlichen Anbauflächen: „Ich bin zwar kein zertifizierter Bio-Bauer, verzichte aber auf Chemie. Meine Anbauflächen wären damit zerstört.“ Sorge bereitet den Bürgern aber auch, dass es sich um einen ausländischen Investor aus dem Nahen Osten handeln soll, zudem beklagen sie, dass sie der Bürgermeister zu einem Verkauf massiv gedrängt habe. „Mir hat er gedroht, den gesamten Verkehr direkt an meinem Haus vorbeizuführen“, ärgert sich eine Bewohnerin. Ein anderer sieht im Projekt gar ein „Denkmal für den Bürgermeister“.

Skeptisch sind die Bürger aber auch darüber, dass vonseiten der Gemeinde keine Info kommt: „Es wurde uns immer erklärt, dass das Projekt strengster Geheimhaltung unterliegt. Aber zahlen muss es der Steuerzahler.“ Enttäuscht sind die Bürger aber nicht nur von Buchberger, sondern auch von Vizebürgermeister und Ortsbauern-Obmann Franz Jaschke: „Er lässt uns Bauern im Stich.“

Buchberger: „Man soll keine Lügen verbreiten“

Man solle keine Lügen verbreiten, sondern bei der Wahrheit bleiben, kontert Buchberger, der der NÖN die Fakten auf den Tisch legte. So soll das Reha-Zentrum auf vier Beinen stehen und etwa für Long-Covid-Patienten und bei Frauenkrankheiten sowie psychischen Problemen zur Verfügung stehen. Daneben ist auch ein Seminarzentrum für Ärzte geplant. Laut einer ersten Erhebung rechnet Buchberger mit einem Verkehrsaufkommen von rund 80 Autos pro Tag.

„Ich stelle mich nicht auf das Niveau mancher Anrainer und verbreite Unwahrheiten, aber für die Gemeinde wird es keine Kosten geben. Uns geht es darum, unsere Bürger zu schützen“, meint Buchberger. So ist mit dem Investor vereinbart, dass dieser auch sämtliche Infrastrukturmaßnahmen, wie Kanal- und Wasseranschlüsse, übernehmen muss. „Klar ist auch“, sagt Buchberger, „dass, wenn wir das Projekt nicht umsetzen, der Investor einfach in eine andere Gemeinde weiterzieht.“

Verärgert zeigt er sich auch, wenn es um die Diskussionen über die mögliche Straßenführung geht: „Die Anrainerin ist auf uns zugekommen und hat uns eine andere Variante (Anm.: Grafik linke Straße) angeboten. Jetzt gibt es dort Proteste von Anrainern und sie will uns alles in die Schuhe schieben.“ So habe die Gemeinde der Betroffenen angeboten, einen Teil ihres Grundstückes abzukaufen und eine verträgliche Straßenlösung zu finden (Grafik, mittlere Straße). „Kommt es hier zu keiner Einigung, müssen wir die Straße bei ihrem Haus vorbeiführen. Das ist dort auch eine öffentliche Gemeindestraße. Der Plan ist eine Verbreiterung auf sieben Meter“, erklärt Buchberger. „Wenn die Anrainerin verkauft, muss die Straße nicht bei ihr vorbeigehen. Dafür brauchen wir aber ein Stück Grund“, meint Jaschke. Noch in dieser Woche folgen Gespräche mit den Investoren. Eine Entscheidung, ob überhaupt und wenn ja, wo gebaut wird, gibt es derzeit laut Buchberger noch nicht.