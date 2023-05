Mit dem neuen Ortszentrum beginnt in Krummnußbaum eine neue Ära

Es ist geschafft: Am vergangenen Samstag wurde das neue Ortszentrum Krummnußbaums eröffnet. Seit 2011 wurde das Mammutprojekt geplant, 2021 begannen schließlich die Bauarbeiten im Kern des Nuss-Ortes.

Jahrelange Planung, Verzögerungen, skeptische Rufe: Der Weg bis zur Umsetzung des Neubaus war kräftezehrend, hat sich aber ausgezahlt, wie ÖVP-Bürgermeister Bernhard Kerndler betont: „Die Rückmeldungen sind durchwegs positiv, die Leute sind stolz auf das neue Ortszentrum“. Der Ortschef ist sichtlich erleichtert. „Es ist geschafft, ich hab‘ eine Riesenfreude.“

Café-Eröffnung lässt noch auf sich warten: Genehmigung fehlt aktuell

Mit dem neuen Ortszentrum will man in Krummnußbaum ein zukunftsfitter, attraktiver Wohnort sein. Unter dem Dach des Gebäudes finden sich das Gemeindeamt, der ADEG-Markt, ein Unverpacktladen, der Friseursalon „HaarGenuss“, und das Café Nusseckerl, auch Räumlichkeiten eines Co-Working-Space und ein Multifunktionsraum stehen zur Verfügung. „Als ich ein Kind war, sorgten zahlreiche Geschäfte im Ort für ein pulsierendes Leben in Krummnußbaum. Vieles davon ist verloren gegangen, aber mit dem neuen Ortszentrum haben wir nun wieder ein umfassendes Angebot“, ist Kerndler überzeugt.

Bei der großen Eröffnungsfeier warfen rund 750 neugierige Besucherinnen und Besucher einen Blick in den Neubau. Alles ist aktuell allerdings noch nicht geöffnet: Der Startschuss für das Café wird erst den nächsten Wochen folgen – laut Kerndler fehlt aktuell noch eine Genehmigung. Im Obergeschoss befinden sich Wohnungen, die Übergabe ist für Ende Juni angesetzt.

Die feierliche Eröffnung des neuen Ortszentrums ließen sich viele Krummnußbaumerinnen und Krummnußbaumer und natürlich auch Ehrengäste nicht entgehen. Foto: Franz Gleiß

