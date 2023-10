Neubau für Melker Kläranlage

2017 – damals noch unter Bürgermeister Thomas Widrich – beschäftigte sich die Stadtgemeinde Melk das erste Mal mit dem Um- oder Neubau der Melker Kläranlage. Der Umbau war bereits damals dringend notwendig, da die im Jahr 1972 errichtete Anlage an ihrer Kapazitätsgrenze angekommen war.

Danach gab es fünf Jahre verschiedene Anläufe und Überlegungen. Im Jahr 2020 wurde dann die gemeinsame Ausschreibung mit Pöchlarn für zwei idente Anlagen beschlossen, wodurch eine gemeinsame Anlage mit Pöchlarn vom Tisch war. Finanziert sollte das gesamte – damals rund neun Millionen Euro teure Projekt – durch Gebührenerhöhungen bei den Kanalgebühren werden. Die Opposition kritisierte das Vorgehen damals lautstark. Die Gebühren wurden dann zwar erhöht, der Bau allerdings mehrmals verschoben. Pandemie und erhöhte Baukosten machten das Projekt deutlich teurer. “

Nach der Prüfung einer gemeinsamen Anlage mit Loosdorf – das gemeinsame Projekt wäre deutlich teurer gekommen – wollte die Stadtgemeinde zuletzt die Renovierung und Erweiterung der alten Kläranlage um rund 11,42 Millionen Euro – inklusive PV-Anlage- beschließen.

Stift Melk signalisiert Unterstützung für Stadt

Jetzt gibt es aber eine neuerliche Wende: Nach einem Gespräch mit den Verantwortlichen des Stiftes Melk stimmte der Wirtschaftsbeirat des Stiftes Melk zu, der Stadtgemeinde rund 8.000 Quadratmeter zusätzliche Fläche neben der bestehenden Kläranlage zur Verfügung zu stellen, um damit einen Neubau der Kläranlage möglich zu machen. Dieser würde sich laut aktuellen Berechnungen nämlich mit „nur“ 11,25 Millionen Euro zu Buche schlagen. Ein großer Brocken für die Stadt, da insgesamt nur 16 Prozent gefördert werden. „Das Stift Melk will damit bewusst seine Unterstützung für die Stadt Melk und ihre Bewohner zum Ausdruck bringen und durch die Zurverfügungstellung dieser Grundflächen etwaige Mehrkosten für die Bevölkerung möglichst gering halten“, heißt es in einem Schreiben von Karl Edelhauser, Wirtschaftsdirektor im Stift Melk an Bürgermeister Patrick Strobl (ÖVP).

Nach der Zusage des Stiftes präsentiert ÖVP-Vizebürgermeister Wolfgang Kaufmann in der Gemeinderatssitzung die Errichtung eines Neubaus. In einer umfassenden Präsentation erläuterte Kaufmann dabei die Vorteile, wie etwa eine neuere Bausubstanz oder geringere Anschüttungskubaturen. Am Ende stimmte der Gemeinderat der Errichtung einer neuen Kläranlage unter Einbindung von Teilen der alten Kläranlage zu.

Anfang September folgte die Einreichung bei Wasserrecht, Naturschutz und Forst, am Ende des Monats startet dann das Behördenverfahren. Im Juni 2024 plant die Gemeinde, soll dann der langersehnte Baustart der neuen Kläranlage erfolgen.

Einen kleinen Vorteil hat die Verschiebung auch für die Stadt Melk. Da das Projekt Kläranlage aus dem aktuellen Haushaltsbudget genommen wird, sinkt kurzzeitig der Schuldenstand der Stadtgemeinde. Finanziert wird das Projekt durch die laufenden Einnahmen der Kanalgebühren. Die Summe, die seit der Anhebung im Jahr 2020 mehr eingenommen wurde, wurde bisher auch für das Projekt verwendet. „Die Gebühren werden seit jeher für die Entwicklung des Projektes gezielt verwendet. Darunter fallen unter anderem die Planung und weitere Beauftragungen im Vorfeld“, erklärt Finanzstadtrat Nikolaus Weinwurm (ÖVP).