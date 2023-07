Hundefreilauzone Mank: Blick in Kasse ernüchternd, Maßnahmen drohen

15 bis 30 Hundebesitzer lockt der Hundepark „Dogsland“ in Mank an einem Wochenende an. Für Betreiber Mark Glück eine erfreuliche Bilanz. Wenn sich das nur auch in der Kassa widerspiegeln würde.

Verärgert wendet sich Glück auf Facebook an die Hundebesitzerinnen und -besitzer: die Auswertung der Kasse wäre „enttäuschend“ gewesen. „Jetzt war es zwei Wochen wieder gut und dann baut das wieder ab. Es ist traurig, ich will nicht die ganze Zeit negative Postings veröffentlichen, weil der Hundepark soll ja was Schönes sein“, schildert er. Doch bei nur sechs Euro Einnahmen pro Tag müsse er zwangsläufig Konsequenzen ziehen: „Wir haben jetzt eine Wildkamera aufgehängt und der hintere Teil ist nun abgeteilt. Wir haben viele Hundetrainer und Vereine, die hier den Platz buchen und zum Training verwenden“, erklärt er.

Die Disziplin der Besucherinnen und Besucher ist indes erfreulich. Viel Müll oder Vandalismus gäbe es keinen: „Ich kann aber so dennoch nicht einmal die Pacht zahlen“, sagt er.

Putz und Instandhaltung fallen teils täglich an

Neben den Kasseneinnahmen stehen auch eine Monats- oder Jahreskarte zur Verfügung. Wenn sich die Situation künftig nicht verbessert, denkt Glück an, nur jenen Zugang zu gewähren, die ein Abo erwerben. „Das ist kein öffentlicher Platz“, weiß er. Die geringen Einnahmen würden auch den Aufwand, den Glück mit der Instandhaltung der Fläche hat, nicht mehr abdecken. „Es wird täglich kontrolliert und der Kot weggeräumt. Ein bis zweimal in der Woche werden die Mistkübeln ausgeleert und die Wasserschüsseln aufgefüllt“, beschreibt er.