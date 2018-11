Vier Jahre war Alois Will alt, als sich sein Leben für immer veränderte – und dem dreier ungarischer Juden gewaltsam ein Ende gesetzt wurde. Im April 1945 führte ein Todesmarsch der Nationalsozialisten nach Mauthausen über Mank, auf dem Hof seiner Familie in Dorna wurde spontan Halt gemacht und ein Quartier aufgeschlagen.

Als es in der Nacht zu einem Fluchtversuch kam, versteckten sich drei ungarische Juden auf dem Gelände, am nächsten Morgen wurden sie vor den Augen der 500 anderen Gefangenen und der Familie Will hingerichtet. Ihre Leichen ließ man an Ort und Stelle zurück. Erst Tage später wurden sie von der Gemeinde am Grundstück beerdigt, zehn Jahre später erfolgte die Verlegung auf den Manker Friedhof. Weder die Namen der Opfer noch der Täter sind bekannt.

Etwa 50 Meter vom damaligen Tatort entfernt, erinnert heute das Mahnmal Dorna an die Gräueltat. „Als ich dann die Wirtschaft am Hof übernommen hatte, habe ich mir gedacht, dass ich etwas zur Erinnerung machen will, damit die Nachfahren wissen, dass etwas so Schlimmes auch in unserer nächsten Nähe passiert ist“, erzählt Alois Will, wie er nach einer Reise nach Israel im Jahr 2009 den Entschluss fasste, das Mahnmal auf seinem Grund zu errichten.

Mahnmal erinnert seit acht Jahren

In Zusammenarbeit unter anderem mit der Stadtgemeinde Mank, Pfarrer Wolfgang Reisenhofer und der Polytechnischen Schule Mank/Melk wurde im Februar 2010 mit dem Bau begonnen, am 11. Juni 2010 erfolgte die Eröffnung.

Über acht Jahre später lädt diesen Mittwoch, am 7. November um 18 Uhr, die Gebetsrunde des Pfarrverbands St. Koloman aus Zelking-Matzleinsdorf zur Gedenkveranstaltung zum Mahnmal. Bereits seit mehreren Jahren trifft man sich immer um den 9./10. November – dem „Jahrestag“ der Reichskristallnacht. „Wir machen das zum Gedenken der drei Menschen, die zu Tode gekommen sind. Aber auch, um zu mahnen, zu erinnern, damit so etwas nicht mehr passiert“, schildert Gisela Somers-Punz von der Gebetsrunde: „Jeder, der sich angesprochen fühlt, ist herzlich willkommen.“

Unter anderem mit Psalmen aus dem Alten Testament, Meditationstexten und auch dem jüdischen Kaddisch-Gebet wird die Gedenkveranstaltung am Mahnmal Dorna begangen.