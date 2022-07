Beserlpark-Festival: Aufbau läuft auf Hochtouren

Werbung

In weniger als einem Monat findet die 27. Auflage des Beserlpark-Festivals in Mank statt. Es wird wieder getanzt, Musik gehört und die einzigartige Atmosphäre im Manker Kult(ur)park genossen. Regionale, nationale und internationale Bands der unterschiedlichsten Genres werden die Holzbühne im Beserlpark bespielen.

Der Aufbau hat bereits begonnen: Die ersten Anzeichen des Festivals sind auch schon zu sehen: So wurden etwa neue Leuchten an der Bühne und der Cocktailbar installiert, an einer verbesserten Infrastruktur wird weiter gearbeitet und viel Grünpflege im Park betrieben.

Musikalische und künstlerische Grenzen gibt es wie jedes Jahr keine: Von Rock und Pop über Funk und Soul bis hin zu Elektro ist für jede Besucherin und jeden Besucher etwas dabei. Das Line-Up wurde in dieser Woche komplettiert. So erwarten Besucherinnen und Besucher neben Hauptacts wie „Cari Cari“ und „5KHD“, regionale Künstlerinnen und Künstler, wie die Band „The Jesters“ und „June“ aus Mank und Umgebung.

