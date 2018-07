150 Festival-Fans kamen an den drei Tagen in den Beserlpark. Absoluter Publikums-Magnet war Headliner „Russkaja“. Aber auch beim Kindernachmittag am Freitag war der Park bei perfektem Wetter gut besucht. Einige Festivals-Fans übernachteten am Zeltplatz, wo sie das Flair hautnah miterlebten.