Am vergangenen Samstag stand die Stadtgemeinde ganz im Zeichen des Tages der offenen Tür von zwölf Betrieben. Dabei gab es für Interessierte nicht nur Einblicke in die Manker Wirtschaftsbetriebe, sondern auch Informationen über den Lehrberuf.

So zeigte die Firma MPH Halbwachs ihre Maschinen und zahlreiche Arbeitsvorgänge. „Wir wollen die Lehrlinge animieren, in die Betriebe zu kommen, damit diese sehen, was man bei uns alles machen kann“, erklärt Elisabeth Steinacher, Geschäftsführerin von Mank Aktiv.

VP-Stadtchef Martin Leonhardsberger fuhr mit Tochter Marie ebenso im Bummelzug von Moritz Perger mit. | Perger

Damit auch ausreichend Jugendliche die Chancen nutzen konnten, gab es im Vorfeld eine Einladung an alle Schüler der Neuen Mittelschulen in der Region sowie ein Gewinnspiel zur Lehrlingsinfo.

Um von Betrieb zu Betrieb zu kommen, dachte sich die Manker Wirtschaft ein besonderes Fortbewegungsmittel aus: Einen Bummelzug, der von Moritz Perger gesteuert wurde und stets gut gefüllt war.

Ebenso großen Anklang fanden die historischen Busse sowie die Stadtrunfahrt mit der Firma Kerschner. In der Endstation warteten auf die Besucher dann als besonderes Zuckerl exklusive Einblicke in den Kerschner Umweltservice-Betrieb.