Es ist ein Ereignis, das nur alle sechs Jahre stattfindet: der große Bezirkserntedankumzug der Landjugend. Und 2019 markiert zusätzlich ein besonderes Jahr: Die Landjugend des Bezirks Mank begeht ihr 70-Jahr-Jubiläum. Am Sonntag, 6. Oktober, feiern in der „Stadt mit vielen Gesichtern“ daher alle sechs Ortsgruppen der acht Gemeinden: Mank, Leonhofen, Kilb, Bischof- stetten, Hürm und Texing/Kirnberg.

„Die Vorbereitungen laufen sehr gut“, erzählt Theresa Fuchs, Leiterin der Landjugend Mank, beim speziell für das große Event anberaumten Pressegespräch im Manker Rathaus. Rund 80 Freiwillige sind an den Arbeiten beteiligt. „Jeder ist motiviert und will seine Ortsgruppe von ihrer besten Seite zeigen“, erwartet Leiter Leo Gruber-Doberer viele kreativ gestaltete Umzugswägen. Über 60 werden es in Summe sein. Der Hintergedanke dabei: zu zeigen, was Bauern heute leisten und was sich in den vergangenen 70 Jahren verändert hat.

"Große Auszeichnung" für Stadtgemeinde

Gerade in Zeiten einer zunehmend vernetzten Welt würde ein Mehr an Tradition und Regionalität den Nerv der Zeit treffen, betont Manks VP-Bürgermeister Martin Leonhardsberger. Und für die Stadtgemeinde sei es eine „große Auszeichnung“, Austragungsort des Jubiläumsumzugs zu sein.

Los geht‘s um 9 Uhr mit der Festmesse, um 10.30 Uhr beginnt der ebenso öffentliche Festakt im Stadtsaal, ehe ab 13.30 Uhr die Umzugswägen zweimal ihre Runde durch Mank drehen werden. 3.000 Besucher werden für das Spektakel am 6. Oktober erwartet.