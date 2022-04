Geburt im Rettungsauto: Valentin hatte es sehr eilig!

Werbung

Valentin Wieser konnte es nicht erwarten: Seine Mutter Lisa Wieser und er befanden sich am Samstag vor zwei Wochen zwar schon im Rettungswagen in Richtung Scheibbser Spital, aber das ging ihm immer noch zu langsam. Die Zusammenarbeit der Rettungskräfte – Harald Umgeher, Ursula Schreivogel, sowie First Responder des Teams des Notarzteinsatzfahrzeuges Scheibbs – ermöglichte Papa Sebastian Emsenhuber, seinen Sohn am Feuerwehrparkplatz in Hub-Lehen (Oberndorf, Bezirk Scheibbs) abzunabeln.

