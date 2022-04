Hilfe für Tiere in der Ukraine

Werbung

Viele Jahre ist Marion Löcker bereits Vorstand des Tierschutzvereins „Robin Hood“ in Mank und engagiert sich für die Hilfe von Tieren in Österreich und im Ausland in Form von diversen Projekten. Jüngstes Projekt war die Hilfe von Tieren in der Ukraine. In Uschhorod, einer kleinen ukrainischen Gemeinde, hat Löcker ein sehr gut geführtes Tierheim gefunden, das regelmäßig Futter ins Landesinnere transportiert, wo es noch schwieriger ist, an Versorgung zu kommen.

In den vergangenen Wochen wurden bereits gesamt 14 Tonnen Futter vom Tierheim ins Landesinnere gebracht – dabei werde jede Transportmöglichkeit genützt, ob Privatfahrzeug, Zug oder Ähnliches. Ende März fuhr Löcker selbst in die Ukraine, um ihre gesammelten Spenden, rund eine Tonne Futter, abzugeben. „Die Einreise in die Ukraine war leichter als gedacht. Ich erinnerte mich an Reisen nach Rumänien in den 90er Jahren mit viel Papierkram und genauesten Kontrollen. Aber als Hilfstransport war es nicht schwierig“, erzählt Löcker in ihrem Bericht über ihre Reise.

Große Hilfsbereitschaft und Tierliebe sind spürbar . „Man merkt, die Ukrainer sind Tierfreunde“, sagt Löcker. Auch die Ausstattung des Tierheimes imponiere ihr sehr. „Das Heim bietet zeitweiligen Auslauf für die Hunde, das Katzenhaus hat ebenso einen Bereich im Freien“, erzählt sie weiter. Streunertiere gebe es so gut wie gar keine, getötet werde auch nicht. Die Stadtverwaltung habe das Land, auf dem das Tierheim steht, zur Verfügung gestellt.

Der 14 Jahre alte Transporter, mit dem Marion Löcker mit rund 1.000 kg Futter für Tiere in die Ukraine gefahren ist. Foto: Robin Hood

Weitere Fahrten in die Ukraine sind nicht ausgeschlossen. Das nächste Projekt, dem Löcker nachgehen möchte, ist die Hilfe in Rumänien. Dass sie noch einmal in die Ukraine fährt, schließt sie aber nicht aus. „Momentan ist meine Arbeit in der Ukraine getan. Ich stehe aber in ständigem Kontakt mit dem Tierheim in Uschhorod, um meine nächsten Fahrten planen zu können“, sagt sie.

Wer sich selbst durch Spenden beteiligen möchte, kann sich auf der Website www.robinhood-tierschutz.at zu laufenden Projekten erkundigen.

