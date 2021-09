Ein fixer Ort, an dem Kunst stattfinden, Kunst laufend gezeigt und man sich selbst künstlerisch verwirklichen kann: Das bietet nun das „KUNSTWERKmank“ am Hauptplatz 7. „Jeder Mensch, egal wie alt oder aus welcher Gesellschaftsgruppe, soll hier malen oder sich anders künstlerisch betätigen können“, freut sich die Manker Künstlerin Andrea Brunner-Fohrafellner, die zuvor bereits in der Alten Molkerei oder am Hauptplatz temporäre Kunstprojekte ins Leben gerufen hat. Dass es nun einen zentralen Ort für Kunst in Mank gibt, schätzt auch Bürgermeister Martin Leonhardsberger (ÖVP): „Wir freuen uns über die Belebung des Zentrums.“

Hunderte Stunden ehrenamtlicher Arbeit flossen in den vergangenen Monaten in das Projekt, hinter dem der Verein „Funk und Küste“ steht. Am Freitag, 10. September, erfolgt um 19 Uhr der Startschuss mit der Eröffnung der Ausstellung „KUNSTSPIELARTEN“. Bei dieser werden Werke der Kilberin Jasmin Bernhuber, des Mankers Johannes Lechner, der Ruprechtshofnerin Margot Lederbauer und der Mankerin Julia Tröscher zu erleben sein – ganz nach dem Motto „Kunst aus der Region für die Region“.

Bereits am 8. September (18 Uhr) lädt Angela Pohl zum Infoabend für den „MALORTmank“, wo nach dem Pädagogen und Forscher Arno Stern gemalt werden kann. „Der Malort ist ein besonderer, geschützter Raum, in dem, ohne zu bewerten und zu beurteilen, von Menschen zwischen drei und 99 Jahren gemalt werden kann“, erklärt Pohl beim NÖN-Besuch vorab. Drei Gruppen werden ab 21. September wöchentlich im „MALORT“ malen. Die „KUNSTWERK“-Räumlichkeiten werden immer Freitagnachmittag geöffnet sein – für Ausstellungen, Workshops oder die Kindermalschule.