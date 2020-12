Neue Einsatzzentrale für Caritas Sozialstation .

Die Caritas Sozialstation Mank für Betreuen und Pflegen zu Hause hat in Mank eine neue Einsatzzentrale. Die 22 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter der Einsatzleitung von Markus Speiser sind ins Alpenvorlandcenter in der Schulstraße 3 in Mank übersiedelt.