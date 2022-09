NÖ GVV-Präsident hat "gewisses Verständnis" für Ex-SPÖ-Stadtrat

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Die Straßenschilder auf dem "Doktor Dollfuß-Platz" waren von Ex-SPÖ-Stadtrat Anton Hikade eigenmächtig entfernt und an die Häuser der Geschichte in Wien und St. Pölten geschickt worden.

Sie seien "im Museum gut aufgehoben. Im öffentlichen Leben hat das Gedenken an einen Diktator nichts verloren", teilte Dworak in einer Aussendung mit. "Ganz klar, das eigenmächtige Entfernen der Taferl war illegal und ist deshalb abzulehnen", fügte der GVV-Präsident hinzu. Die Tatsache, dass die Gemeinde Mank noch immer den ehemaligen Diktator und Begründer des Austrofaschismus mit Straßentafeln ehre, sei freilich "ein Skandal erster Güte".

Der Manker Bürgermeister Martin Leonhardsberger (ÖVP) hat nach der Aktion eine Anzeige wegen Diebstahls angekündigt. Es sei gut, dass jene Zeit im Zusammenhang mit dem Dollfuß-Museum in Texingtal, der Heimatgemeinde von Innenminister Gerhard Karner (ÖVP), aktuell von Historikern aufgearbeitet werde.

"Von diesen neuen Ergebnissen abgeleitet werden wir Rückschlüsse in unserer Stadt ziehen, wie wir weiter vorgehen", erklärte der Stadtchef. "In einem Rechtsstaat können aber keine Straßenbezeichnungstafeln einfach abmontiert werden, jeder muss sich an Regeln und Gesetze halten", teilte der ÖVP-Politiker zur Anzeige mit.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.