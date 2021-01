Während es im Rest des Bezirks ruhig ist in Sachen Demonstrationen gegen die aktuelle Corona-Politik, wird in der Region Mank mittlerweile gleich in zwei Gemeinden regelmäßig demonstriert.

Bereits zum dritten Mal behördlich angemeldet war der „Spaziergang“ am vergangenen Wochenende in Ruprechtshofen. Rund 130 Teilnehmer zogen vom Friedhof aus nach St. Leonhard und wieder zurück. „Es ist im Sinn einer Demokratie, dass man seine Meinungsfreiheit nutzt – aber alles friedlich. Wir sind keine Demokratie-Feinde, sondern Menschen quer durch alle Wählerschichten“, betont Organisator Matthias Schweiger.

Am kommenden Wochenende setzt man aufgrund einer angekündigten Großdemonstration in Wien aus, danach will Schweiger dann wieder regelmäßig am Samstag – nicht wie zuletzt am Sonntag – zur Demonstration nach Ruprechtshofen laden.

Demonstriert wird mittlerweile auch in Mank, wo sich am vergangenen Samstag etwa 40 Menschen beim Stadtpark versammelten.

„Ein Spaziergang für Frieden“

„Es ist wie ein Spaziergang für Frieden und gegen die überzogenen Corona-Maßnahmen“, erklärt Organisatorin Maria Maier. „Unsere Motivation ist: für Frieden, Freiheit und keine Diktatur.“ Die Mutter von sechs Kindern sehe sich in der Pflicht, Menschen zum Hinterfragen anzuregen. Ebenso wie in Ruprechtshofen trifft man sich aufgrund der Demo in Wien erst wieder Anfang Februar.

Manks Bürgermeister Martin Leonhardsberger (VP) steht der Aktion neutral gegenüber: „Wir leben in einer Demokratie und es ist das gute Recht eines jeden, seine Meinung frei zu äußern.“

Anzeigen wie vor gut zwei Wochen in Ruprechtshofen (die NÖN berichtete) gab es weder da wie dort. Sowohl Maier als auch Schweiger heben hervor, dass auf die Maskenpflicht und die Abstandsregelung geachtet wird.