Der schönste Tag im Leben sollte es für Christina und Matthias Lehner aus Ruprechtshofen werden. Das Hochwasser am vergangenen Samstag machte dem Brautpaar aber gehörig einen Strich durch die Rechnung. Im Event-stadl Zimola in Poppendorf feierten sie, nach der Trauung in Ruprechtshofen, mit 80 Gästen ihre Hochzeit. Bis um 17.30 Uhr auf einmal Ausnahmezustand herrschte. „Wir haben gerade die Hochzeitstorte angeschnitten, als das Wasser hereingekommen ist“, schildert die Braut Christina Lehner. „Innerhalb von einer Stunde war der Raum knöcheltief unter Wasser“, fügt „Junggeselle“ Leo Gruber-Doberer hinzu.

privat Christina Lehner im überschwemmten Saal.

Eigentlich wären gerade 25 „Nachigeher“ gekommen, nur drei davon schafften es noch durch die Fluten. Schnell wurde die Feuerwehr alarmiert und die Florianis aus Kirnberg, Mank und Haunoldstein rückten an, um die Hochzeitsgesellschaft zu evakuieren. „Bis wir ins Feuerwehrauto eingestiegen sind, war es ertragbar, dann haben wir kurz die Nerven weggeschmissen“, sagt Lehner. Unter den Gästen war auch ihre Großmutter, die auf einen Rollstuhl angewiesen ist.

Letztendlich nahm der besondere Tag aber einen guten Ausgang. Nach der Zwischenversorgung im Manker Feuerwehrhaus wurde die Feier spontan ins Gasthof Teufl in Ruprechtshofen verlegt. „Es ist fast so weitergegangen, als wäre nichts passiert“, spricht Lehner von einem gelungenen Abschluss.