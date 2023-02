Schneelanze ist wieder in Betrieb

Gerade in den Semesterferien lädt der Stadtpark in Mank zum Spielen ein. Der Hügel ist zum Rodeln dabei besonders beliebt. Bei den kalten Temperaturen hoffte die Bevölkerung dafür auch auf Schnee − der blieb allerdings aus. Schon seit vielen Jahren setzt in solchen Fällen die Stadtgemeinde auf die einst angeschaffte Schneelanze. So konnte kurzerhand bei Minusgraden der Hügel zum Rodeln beschneit werden. Aber sind künstlich erzeugte Schneepisten bei der immer weiter fortschreitenden Klimakrise noch vertretbar?

Es ist besser, die Familien bleiben im Ort, als alle fahren in weit entfernte Skigebiete.“ TIMM UTHE Gemeinderat, Grüne

Laut Grünen-Gemeinderat Timm Uthe: Ja. Auf ihrer Facebook-Seite teilten die Manker Grünen Plakate gegen Schneekanonen in Skigebieten. „Für mich steht das nicht im Widerspruch“, sagt er. Er fügt weiter an: „Es ist besser, die Familien bleiben im Ort und haben, gerade in den Semesterferien, eine Beschäftigung für die Kids, als jeder und jede fährt mit dem Auto in den Skiurlaub. Viele vergessen, dass diese individuelle Mobilität viel schlimmer für die Umwelt ist.“ Für ihn war die Inbetriebnahme der Schneelanze auch wieder in diesem Jahr die „absolut richtige Entscheidung“. Laut Bürgermeister Martin Leonhardsberger (ÖVP) könne man mit der eingesparten Energie einer LED-Laterne den Hügel des Stadtparks acht Mal beschneien. „Wir brauchen nur etwas Wasser und Strom. Die Energiekosten sind verschwindend gering für das, was wir der Bevölkerung dafür geben können“, sagt der Ortschef. Er beruhigt: „Wir beschneien den Park nur bei Temperaturen unter Null, damit der Schnee wirklich liegenbleibt.“

