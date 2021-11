Shuttle Buzz: Voller Discobus bei erster Fahrt

Seit der Vorwoche dreht der Shuttle Buzz wieder seine Runden durch die Region. Die erste Haltestelle des Discobusses war die Halloween-Party in der Bauhalle Mank. Und bei der ersten Fahrt der Saison war der Discobus voll besetzt, wie Organisator Benjamin Steyrer berichtet. „Der Bus war ausverkauft, also über 50 Fahrgäste waren mit dabei, und auch die Corona-Regeln haben meines Wissens nach super funktioniert.“

Beim Einstieg in den Bus müssen die Fahrgäste einen 3G-Nachweis vorlegen, es gibt Contact-Tracing und FFP2-Maskenpflicht im Bus. Ab Montag, 8. November, gilt aufgrund der hohen Infektionszahlen in ganz Niederösterreich nur mehr die 2G-Regel für den Zutritt zur Nachtgastronomie sowie bei Großveranstaltungen (ab 500 Personen) – so dürfen dann auch nur Genesene und Geimpfte im Shuttle Buzz mitfahren. Veranstaltungen dürfen derzeit zwar durchgeführt werden, dennoch sorgen Bilder von feiernden Jugendlichen im Netz für Kopfschütteln. Was Steyrer dazu sagt? „Solange es Veranstaltungen gibt und Discos offen haben, werden die Jungen fortgehen. Also sorgen wir lieber dafür, dass sie sicher an- und wieder heimkommen.“

Zum Projekt: Der Shuttle Buzz wird mit Unterstützung des Landes NÖ von den Gemeinden Melk, Loosdorf, Schollach, Dunkelsteinerwald, Schönbühel-Aggsbach und Emmersdorf finanziert. Die weitere Termine werden über die Homepage (www.shuttlebuzz.at) und Social Media bekannt gegeben.