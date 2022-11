Spendenaufruf für krebskranke Mutter: „Weiß nicht weiter“

Bis vor drei Jahren war Veronika Ramel als lebensfrohe, aufgeweckte Trafikantin in Mank bekannt. Im November 2019 erkrankte die heute 58-Jährige an Brustkrebs. Die ersten Therapien verliefen gut, bis im Jänner 2022 erneut Beschwerden auftraten. Seit August ist sie aufgrund von Metastasen in der Wirbelsäule querschnittsgelähmt. Um sich Therapien, Geräte und Pflege leisten zu können, muss ihre Tochter Tanja Fechter tief in die Tasche greifen. „Von der Kassa wird kaum etwas gezahlt. Ich würde meiner Mutter gerne mehr Lebensqualität bieten, aber ich weiß nicht mehr weiter“, sagt sie.

Fechter bittet nun um finanzielle Unterstützung von der Bevölkerung. Wer helfen möchte, kann Spenden auf folgendes Konto überweisen: AT06 2025 6000 0384 0337.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.