Zielgerade für Beserlpark-Festival

Musikbegeisterte dürfen sich auch in diesem Jahr wieder über musikalische Highlights bei der 27. Auflage des Beserlpark-Festivals freuen. Seit einigen Wochen wird gehämmert, geschraubt, gebohrt und programmiert, damit die Show wieder losgehen kann.

„Es ist die einzigartige Atmosphäre, die unser Festival so besonders macht“, sagt Lisi Schreiner, Organisatorin des Festivals. Lichterketten, die die Lokation umrahmen, ein Lagerfeuer am Gelände und die Holzbühne, die das ganze Jahr im Park steht, seien für die Besucherinnen und Besucher immer ein besonderes Highlight.

„Dazu kommt die Musik, die echt gut ist und jedes Genre abdeckt, das man sich vorstellen kann“, ergänzt Schreiner. Besonders dankbar zeigt sie sich gegenüber den zahlreichen Helferinnen und Helfern, die das Festival durch ihre Unterstützung möglich gemacht haben. Fast täglich hat sich das Team im Park getroffen, um am Gelände zu arbeiten. Und das alles freiwillig. „Wir sind wie eine große Familie. Manche sind mit dem Beserlpark aufgewachsen, manche wachsen gerade hinein“, erzählt sie. Die Altersspanne der Freiwilligen reiche von Mitte 20 bis fast 60 Jahre. „Unser jüngstes ‚Mitglied‘ ist erst wenige Monate alt“, witzelt Schreiner.

Freitag-Tagestickets bereits ausverkauft

Schreiner ist in diesem Jahr zuversichtlich, dass wieder zahlreiche Gäste erscheinen: „Wir hoffen natürlich wieder auf einen vollen Park.“ Die Vorverkaufszahlen sprechen für sich: Die Tagestickets für Freitag sind bereits ausverkauft. „Aber keine Sorge, an der Abendkassa gibt es noch genügend Karten“, beruhigt Schreiner. Zudem kann man noch Zwei- und Dreitagespässe im Vorverkauf erwerben, sowie an der Abendkassa Tickets kaufen.

Es ist die einzigartige Atmosphäre, die unser Festival besonders macht. LISI SCHREINER Organisatorin des Festivals

Nicht nur musikalisch, sondern auch kulinarisch sticht der Beserlpark mit seinem Angebot hervor. Von indischer Küche bis zum traditionellen „Beserlcafé“ mit selbst gemachtem Kuchen und einer eigenen Cocktailbar sind die Besucherinnen und Besucher rund um versorgt.

