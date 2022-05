Motorradlenker bei schweren Verkehrsunfall verletzt

Werbung

Ein Pkw war im Kreuzungsbereich mit einem Motorrad kollidiert, wobei das Motorrad und dessen Lenker mehrere Meter in ein angrenzendes Feld geschleudert wurden. Das Motorrad kam auf einer Grünfläche zu liegen, der schwerverletzte Lenker landete im Hofstettner Bach.

Zum Glück war kurz nach dem Unfall auch eine in der Nähe wohnende Notärztin (nicht im Dienst) am Einsatzort, so konnte der Verunfallte sofort bestmöglich versorgt werden, bis die weiteren Rettungskräfte – Rettungswagen, ein Notarzt-Einsatz-Fahrzeug, sowie der Notarzthubschrauber Christophorus 15 eintrafen.

Mit Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht

Parallel zur medizinischen Versorgung und der Stabilisierung des verletzten Motorrad-Lenkers senkte die Feuerwehr mit einer Schlammpumpe der Wasserstand des Baches, da der Lenker direkt im Wasser lag. Der Motorrad-Lenker wurde mit dem Hubschrauber ins Landesklinikum St. Pölten geflogen.

Die B215 wurde im Bereich zwischen Mannersdorf und Hofstetten für rund zwei Stunden komplett gesperrt.

