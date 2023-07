Spektakuläre Flugzeugabsturz-Übung

Eine Übung der besonderen Art fand in Marbach an der Donau statt. Bei einer spektakulären Übungslocation, bei der ein Flugzeug in einer Felswand montiert ist, konnten die FF-Kameraden eine Menschenrettung nach einem Flugzeugabsturz mit Feuer üben und sich dabei verbessern. Ein wichtiger Teil der Übung war auch das Abseilen zur Unfallstelle sowie die Rettung und der Abtransport der "verunfallten Person" mittels Seilrutsche. Die Feuerwehren Marbach, Klein Pöchlarn, Ober Erla und Maria Taferl nahmen mit sechs Fahrzeugen und 38 Kameraden teil.