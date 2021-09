„Es ist ein Meilenstein, der Generationen prägen wird“: Moderator Hans Stadler zeigte sich bei der Eröffnung des Doppelprojektes „Musikheim und Bauhof neu“ begeistert von dem, was in den vergangenen Jahren in Marbach geschaffen wurde.

Durch den stetigen Zuwachs an Musikanten in der Gemeinde – die Vereinsstatuten wurden 1955 angemeldet – war der Platz im Musikheim zu knapp geworden. Auch der Zubau 1983 platzte rund ein Jahrzehnt später aus allen Nähten, wie ÖVP-Bürgermeister Peter Grafeneder betont: „Ich war von 1978 bis 2011 Obmann des Musikvereins. Es war klar, dass hier Handlungsbedarf besteht.“ Unter Grafeneders Bürgermeister-Vorgänger, Anton Gruber (SPÖ), wurde intensiv geplant. Der Startschuss für das Projekt fiel Ende November 2018 mit der Förderzusage des Landes. Der Baustart folgte „gleich nach der Weihnachtsfeier 2018“, wie die Musikanten berichten. Ende Mai 2020 waren die Arbeiten abgeschlossen. „Es war schweißtreibend bis zu letzten Minute“, gab Lukas Lahmer vonseiten des Vereins Einblick. Kein Wunder: Die Musiker krempelten schließlich ordentlich die Ärmel hoch. Die Gesamtkosten des Doppelprojekts belaufen sich auf rund 900.000 Euro, rund 525.000 Euro davon fallen auf das Musikheim (Drittellösung Land/Gemeinde/Musikverein-Eigenleistungen). Die Musikanten stemmten zusätzlich die Kosten für die Akustik und den Innenausbau: rund 127.000 Euro, 50.000 Euro wurden als Förderung der Abteilung Kultur des Landes beigesteuert.