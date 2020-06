Sie war ein bedeutendes Verkehrsmittel, hat Kinder zur Schule am anderen Ufer gebracht und zahlreiche Touristen über die Donau transportiert – jetzt wird ihr Anker ein letztes Mal gelichtet. Edgar Wilhelm, Kapitän der MS Marbach, geht in Pension.

17 Jahre schipperte er mit dem kleinen Boot von einem Donauufer zum anderen. Eigentlich wollte er dies gemeinsam mit seiner Gattin Brigitte 20 Jahre lang tun. „Das war der Plan. Doch jetzt mit Corona hat sich das verkürzt“, erläutert er. Aufgrund der Sicherheitsmaßnahmen dürften anstelle von über 40 Passagieren nur mehr sechs auf der Fähre Platz nehmen. „Und ob wir überhaupt fahren dürfen, ist ja auch noch weiterhin ungeklärt.“

NÖN

Als Wilhelm die MS Marbach kaufte und mit dem Fährbetrieb startete, nutzen sie im Jahr rund 3.000 Gäste. „Jetzt sind es keine 400 mehr“, zieht der Kapitän Bilanz. Auch wenn die MS Marbach in den letzten Jahren nicht mehr so oft im Einsatz war – die Zeit möchte Wilhelm „auf keinem Fall“ missen. „Es war eine wunderbare Zeit. Aus Passagieren wurden Freunde. Wir hatten auch viel Prominenz an Bord, österreichische Politiker wie Vertreter der syrischen Botschaft.“ „Das große Geld“ soll er mit dem Betrieb nicht gemacht haben. „Wir haben‘s aber immer unheimlich gern gemacht..“

Neuer Fährbetrieb in der Planung

Mit dem Pensionsantritt der Wilhelms verschwindet zwar die MS Marbach aus der Gemeinde, der Ort soll aber nicht „kapitäns- und fährenlos“ bleiben. „Wir wollen weiter einen Fährbetrieb anbieten. Es braucht aber noch Gespräche“, so VP-Bürgermeister Peter Grafeneder.