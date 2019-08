Ein 38-jähriger, nicht in Österreich wohnhafter kroatischer Staatsbürger und ein 35-jähriger, im Bezirk Melk wohnhafter serbischer Staatsangehöriger sollen laut Polizei das Vorhängeschloss eines Holzschuppens im Ortsgebiet von Marbach an der Donau mit einer Bolzenschere durchtrennt und sechs E – Bikes mit einem Gesamtwert von 19.120 Euro gestohlen und unverzüglich nach Ungarn gebracht haben. Zum Glück waren in den Fahrrädern GPS – Tracker eingebaut. Daher konnten die Beschuldigten am Grenzübergang Hercegszanto (Ungarn – Serbien) durch die Kriminalpolizei Baja (Ungarn) angehalten und die E – Bikes sichergestellt werden.

Die Ermittlungen wurden von der Polizeiinspektion Pöchlarn in enger Zusammenarbeit mit der Polizeiinspektion Leyerstraße (Wien), wo der Geschädigte die Anzeige erstattete und mit der ungarischen Polizei via Polizeikooperationszentrum Nickelsdorf geführt.

Von der Staatsanwaltschaft St. Pölten wurde ein europäischer Haftbefehl gegen die beiden Beschuldigten erlassen, sie wurden bereits von Ungarn nach Österreich ausgeliefert und in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert. Die Beschuldigten sind geständig.