Am Rückweg von einer Wanderung auf die Ausflugswarte in Grein wurde das Marbacher Ehepaar Wolfgang und Martina Öckmayer zu Lebensrettern. Auf Höhe Sarmingstein nahe Grein entdeckte das Ehepaar ein treibendes Auto in der Donau.

Wolfgang Öckmayer und seine Frau Martina retteten einem 56-Jährigen das Leben. | privat

Ein 56-jähriger Lenker aus dem Bezirk Scheibbs dürfte in Folge eines Kreislaufkollapses die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und auf Höhe des dortigen Parkplatzes in die Donau gestürzt sein. Der Marbacher Kapellmeister rief dem Verunglückten zu, das Autofenster zu öffnen, um eine Rettung zu erleichtern. Zu diesem Zeitpunkt war das Auto rund 15 Meter vom Ufer entfernt.

„Es war eine glückliche Fügung, dass zu dieser Zeit Ostwind herrschte und wir bemerkten, dass das Auto immer näher zum Ufer getrieben wird“, wollte Öckmayer schon in die Donau springen.

Als der Musiker merkte, dass der Verunglückte das Bewusstsein verlor, war schnelles Handeln gefragt: „Durch Zurufe haben wir geschafft, dass er wieder ansprechbar war.“ Als das Auto nur mehr rund drei Meter vom Ufer entfernt war, schaffte es der 56-Jährige, den Kofferraum seines Autos zu öffnen. Zu diesem Zeitpunkt war das Auto bereits 80 Prozent gesunken.

Da der Scheibbser nicht schwimmen konnte, warf Öckmayer ihm einen Spanngurt zu und zog ihn so aus dem acht Grad kalten Donauwasser. „Ich bin sehr erleichtert, dass die Aktion so ausgegangen ist“, ist der Lebensretter glücklich. In der Folge übernahm der Notarzt die Erstversorgung, der Verunglückte wurde ins LKH Amstetten gebracht. „Durch das beherzte Einschreiten des Ehepaars wurde das Leben des Mannes gerettet“, so die Polizei.