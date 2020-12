Ideen für den schon lange leer stehenden Nibelungenhof gab es schon viele. In den Jahren 2014 und 2015 stand das ehemalige Hotel als mögliche Unterkunft für Flüchtlinge im Raum, 2019 brachte der heutige FP-Vize Manfred Mitmasser die Idee aufs Tapet, aus den barocken Räumlichkeiten einen zentralen Kindergarten zu machen. Alle Vorschläge zur Nutzung des prominenten Gebäudes direkt am Prangerplatz wurden über die Jahre wieder verworfen – doch jetzt soll der Bau endlich eine neue Bestimmung bekommen.

Welche, ist bis dato noch nicht fixiert. Das Ehepaar Lorenz Birklbauer und Verena Knott-Birklbauer besitzt seit einigen Jahren ein Haus auf der Schaufel (Katastralgemeinde Marbachs), hat die Liegenschaft erworben und nimmt sich dem in die Jahre gekommenen Leerstand an. „Jetzt findet erstmals die baugeschichtliche Erforschung sowie die Vermessung des Nibelungenhofs statt, danach werden die beiden entscheiden, was umgesetzt wird. Die Gemeinde wird auf dem Laufenden gehalten“, berichtet VP-Bürgermeister Peter Grafeneder gegenüber der NÖN.

Jüngst besichtigten Experten im Rahmen einer Erstbegehung das Gebäude. Eine umfassende Begutachtung und ein anschließendes Konzept für die Sanierung soll laut dem Ortschef folgen. Aktuell ist der Nibelungenhof nicht denkmalgeschützt – das Denkmalschutzamt sei aber in die Arbeiten involviert, wie Grafeneder erläutert. „Die Erhebungen werden sich voraussichtlich bis März, April ziehen, erst dann wird sich auch zeigen, welche Nutzung möglich ist. Ich persönlich freue mich sehr, dass Bewegung in die Sache kommt“, strahlt der Bürgermeister.