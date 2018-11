Zerrupft, kahl, schief und dem Spott ausgesetzt: Kaum waren die Christbäume in Linz, Wien oder Innsbruck aufgestellt, hagelte es Kritik im Netz. Willi Greßl, Christbaumbauer aus Hilmanger (Maria Taferl) weiß, warum: Die über 20 Meter hohen Bäume auf den öffentlichen Plätzen sind meist Fichten. „Und die sind Flachwurzler. Trockenperioden stecken sie nicht so gut weg“, erläutert Greßl.

Im „Christbaum-Business“ macht ihm keiner so schnell etwas vor. „Ich habe mit 14 Jahren schon die Schule geschwänzt, um mit meinem Vater in Wien Bäume verkaufen zu können“, verrät Greßl. Den Rekord-Sommer haben seine Kulturen rund um den Taferlberg zum Großteil gut überstanden. „Ich hab meine Nordmanntannen entsprechend versorgt. Bei Hitzewellen muss man den Boden zusätzlich mit Nährstoffen anreichern.“

Bei den frisch gesetzten Pflanzen musste der Christbaumbauer allerdings Abstriche machen: 7.000 Bäume wurden gesetzt, etwa 60 Prozent davon verdorrten. Ein großer Verlust ist das für Greßl aber nicht: „Die setzen wir einfach wieder. Das lege ich nicht auf die Waagschale.“

Ähnliche Bilanz zieht auch Christbaumbauer Jürgen Frais. Auch er unterstützte seine Kulturen rund um Marbach mit Nährstoffen. „Dass die Christbaumbauern eine Krise haben, stimmt also nicht. Dafür müsste der Niederschlag wirklich extrem lange ausbleiben“, schmunzelt Frais.

Die beiden sind mitten in den Vorbereitungen für die Verkaufssaison, die Anfang Dezember startet. Die Nachfrage nach Christbäumen reißt – trotz steigender Zahl der Kirchenaustritte und Migration – nicht ab. „Weil Weihnachten mittlerweile für viele nicht mehr primär ein religiöses Fest ist“, verweist Greßl auf viele seiner ausländischen Kunden, die nicht an das Christentum glauben. „Ein geschmückter Baum, Zeit für die Familie – das ist doch das Schöne an Weihnachten. Egal, woher man kommt.“