Pilotprojekt von Adeg-Markt Lechner: Rund 120 Kilo weniger Plastik

Der Adeg-Markt in Marbach hat vor Kurzem ein Pilotprojekt der besonderen Art gestartet. Die angebotenen, fertigen Speisen wurden bis jetzt in Einwegplastik-Schalen verkauft. Damit möchten die Lechners nun Schluss machen. Mit dem Ankauf von Mehrweggebinde zur Speisenabholung „werden im Jahr rund 120 Kilo Plastik eingespart“, ist Peter Lechner überzeugt. „Der Kunde zahlt einen Einsatz, den er wieder zurückbekommt, wenn er das Geschirr gereinigt zurückbringt“, ergänzt er. Derzeit befindet man sich in der Testphase, um zu sehen, wie das Projekt bei der Kundschaft angenommen wird. Es könnte jedenfalls zur Praxis werden

