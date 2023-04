Post von der EVN: Tariferhöhung um 320 Prozent

Als Manfred Mitmasser, Marbachs FPÖ-Vizebürgermeister, in der Vorwoche einen Brief der EVN öffnete, traute er seinen Augen kaum. Die aktuell hohen Energiepreise verursachen in vielen Haushalten Sorgenfalten – in Mitmassers Fall war es aber eher die Zornesröte.

Sollte er doch, statt wie bisher 17 Cent, für seinen Tarif „Optima Flex“ nun rund 72 Cent pro Kilowattstunde berappen. Das entspricht einer Erhöhung von über 320 Prozent. Dieses Schreiben der EVN liegt auch der NÖN-Redaktion vor.

„Eine derart massive Erhöhung einfach vorzunehmen, ohne die Kunden vorab zu informieren, ist schlicht eine Frechheit“, schüttelt der Vize den Kopf. Als der Marbacher die EVN daraufhin kontaktierte, bot man ihm am Telefon kurzerhand einen wesentlich günstigeren Tarif an, rund 37 Cent pro Kilowattstunde. Für Mitmasser ein weiterer Affront, Stichwort „Senkung auf Zuruf“: „Was sollen etwa ältere Menschen machen? Diese müssten die Preiserhöhung einfach hinnehmen und tappen in die Kostenfalle.“ Dabei handle es sich um einen „ganz normalen Vorgang, der häufig vorkommt“, wie EVN-Sprecher Stefan Zach erläutert: „Der Kunde hat sich für einen Flextarif entschieden, der eine Preisgarantie für zwölf Monate bedeutet, ohne dass er sich binden musste. Nach einem Jahr wird der Flextarif auf Basis eines Strompreisindex neu berechnet, der Kunde erhält dann ein neues Angebot, kann aber in einen beliebigen Tarif wechseln, wenn er es nicht annehmen möchte.“

„Wollten verhindern, dass Preise angestiegen wären“

Grundsätzlich werden die Kundinnen und Kunden vor Erhöhungen schriftlich informiert. Nachgefragt bei Mitmasser betont dieser, vorab keine dementsprechende Information bekommen zu haben. „Sollte der Kunde seine Verständigung über das neue Angebot zu spät bekommen haben, möchte ich mich dafür sehr herzlich entschuldigen“, betont Zach.

Neben Tariferhöhungen und -änderungen flattert vielen Kundinnen und Kunden aktuell auch ein anderes Schreiben der EVN ins Haus, und zwar die Vertragskündigung. Sprecher Zach spricht dabei von einem „schwierigen Weg“, den man hier als Unternehmen wählte: „Etwa 300.000 Kundinnen und Kunden, die alte Tarife hatten, haben wir einen neuen Tarif angeboten und ihren alten Vertrag beendet.“ Dieses Schreiben gehe laut Zach an Personen, die „noch nie einen Tarifwechsel durchgeführt haben“. „Für sie wäre ein Wechsel Neuland und wir wollten verhindern, dass auf Basis des auch hier dahinterliegenden Index der Strom– und Gaspreis mit 1 . April deutlich angestiegen wäre“, erklärt er die Hintergründe.

Ihr habt eine Vertragskündigung erhalten?

Ihr habt eine Vertragskündigung erhalten? Hier haben wir für euch zusammengefasst, was Betroffene tun können.

