Zugunsten ihres Nostalgie-Heurigen zogen sich Markus Ohersthaller und Joe Vorstandlechner vergangenes Jahr aus der Event-Organisation der Nostalgiearena zurück. Mit Neo-Veranstalter Rene Grohs zog daraufhin der Rock’n‘Roll nach Wimm: Regionale Rock-Größen wie „The Ridin‘ Dudes“ und „King Luie and his Gunslingers“ sowie Elvis-Imitator Ron Glaser samt Peter Rapp bespielten etwa im Vorjahr das bunte Zirkuszelt vom Taferlberg.

Was die Besucher dieses Jahr erwartet? Nicht viel. Bis auf einige private Events herrscht tote Hose in der Nostalgiearena. Auch auf der Homepage wurde der Veranstaltungskalender für diese Saison nicht aktualisiert. Schuld an der Event-Flaute scheint das angespannte Verhältnis zwischen Besitzer Ohers-

thaller und Event-Manager Grohs zu sein. „Es kam bis dato zu keinem Gespräch. Ich wusste noch nicht einmal, ob das Zelt heuer aufgebaut wird“, informierte Grohs. Zudem läuft dem Veranstalter die Zeit davon: Ohne entsprechende Vorlaufzeit gestaltet sich die Bewerbung möglicher Events schwierig. „Schade“, meint Grohs, „Ideen hätte es genug gegeben.“

Besitzer verspricht Events zum Jubiläum

Probleme bei der Kommunikation ortet auch Ohersthaller. Wie er betont, möchte er den Veranstalter „auch nicht nachlaufen müssen“. Zwar gibt es dieses Jahr keine öffentlichen Veranstaltungen, doch der Inhaber verweist optimistisch auf 2020: „Nächstes Jahr feiern wir 20 Jahre Nostalgieheuriger. Da wird es sicher wieder ein Programm geben.“