Das Projekt rund um den neuen Brunnen läuft auf Hochtouren. Erste Wasserproben zeigten erfreuliche Ergebnisse: keine Bakterien.

Doch so erleichternd diese Nachricht für VP-Bürgermeister Heinrich Strondl auch ist, hofft er dieses Jahr auf eine ausreichende Wasserversorgung, da diese im Vorjahr knapp wurde und die Gemeinde Marbach aushelfen musste.

Die Bauarbeiten durch die Firma Reisinger sind jedenfalls komplett abgeschlossen. Der Wasserpegel hält sich konstant bei 40 Metern. Die ersten Wasserproben sind zwar positiv ausgefallen, jedoch folgt noch eine große Untersuchung mit 65 Wasserproben seitens des WS-Labors und der Verträglichkeitstest mit dem ersten Brunnen. Sollte all das gut verlaufen, geht es über zum sogenannten „Papierkram“, welcher reichlich Zeit in Anspruch nimmt.

In erster Linie geht es zur Wasserrechtsverhandlung bei der Bezirkshauptmannschaft Melk. Nach deren positivem Abschluss folgt die Einreichung des Projektes beim Land Niederösterreich. Die Bearbeitungsdauer beträgt dort rund fünf Wochen. Somit ist an eine Fertigstellung in diesem Jahr noch nicht zu denken. Nach der Projektbewilligung durch das Land NÖ gilt es, das Wasser in die Wasseraufbereitungsanlage zuzuführen, damit es letztendlich beim Verbraucher ankommen kann. Für den nächsten Sommer 2020 ist die Gemeinde dann aber bestens gerüstet.