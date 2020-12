Man sieht ihn in all dem Grün erst gar nicht. Aber man hört ihn. „Die Bäume haben sich super entwickelt dieses Jahr. Die sind wunderbar gewachsen“, strahlt Willi Greßl, als er zwischen den vielen, großen und kleinen Nordmannstannen hervorkommt. Der Christbaumbauer ist stolz auf seine dichten Baumreihen. „Die sind so schön, da muss man beim Aussuchen gar nicht so nah rangehen. Perfekt in der Corona-Zeit, da kann man hervorragend beim Christbaumkauf Abstand halten“, lacht Greßl – gewohnt besonnen, wie man ihn in der Region und darüber hinaus kennt.

Vergangene Woche fiel der Startschuss für die Christbaum-Saison am Hilmanger (Maria Taferl). Bis Ende November wurde geschnitten, wie Greßl informiert: „Der abnehmende Mond ist der beste Zeitpunkt für den Schnitt. Dann bleiben die Bäume lange schön und frisch.“

„Babyelefant“ beim Christbaum-Kauf

Das diesjährige „Christbaum-Business“ geht virusbedingt anders über die Bühne als gewohnt. Greßl verkauft seine Bäume direkt in Hilmanger, in Tullnerbach und in Wien – allerdings nicht in Schönbrunn, im Prater oder im Schloss Hof.

„Das ist natürlich schon ein Verlust, aber das geht in Zeiten wie diesen einfach nicht“, kommentiert er die Absagen. Aber sein Optimismus ist ungebrochen: „Wir werden es schon verschmerzen!“ Greßl rechnet dieses Jahr trotz der Umstände mit zahlreichen Kunden an den Ständen. Die Festtage im Ausland zu verbringen oder währenddessen auf Ski-Urlaub zu fahren, sei angesichts der aktuellen Situation „schließlich eher unwahrscheinlich“.

„Weihnachten fällt ja nicht aus. Wir, die Niederösterreichischen Christbaumbauern, sorgen mit Hochdruck dafür, dass jeder einen schönen, gesunden Christbaum bekommt und es sich zuhause weihnachtlich machen kann“, betont Greßl, während er durch seine Kulturen streift. Dass die Christbaumpreise trotz der aktuellen Corona-Situation in Teilen Deutschlands steigen, sorgt bei ihm für Unverständnis. „Das geht gar nicht, nicht in Zeiten einer Krise. Bei uns bleiben die Preise wie im Vorjahr, eine Teuerung kommt überhaupt nicht infrage“, schüttelt er den Kopf.

Die nächsten Wochen stehen den Christbaumbauern lange Tage bevor. Verkaufsgespräche, Pflege, Schnitt. „Homeoffice geht in unserer Branche nicht“, schmunzelt Greßl. Damit beim Baumkauf alles „coronakonform“ abläuft, stattet er seine Verkäufer mit Masken, Handschuhen und Desinfektionsmittel aus. „Zudem werden sie bestens geschult“, berichtet er. Greßl appelliert sowohl an Verkäufer wie Kunden, das Virus ernst zu nehmen. „Nur miteinander kommen wir durch diese Krise, man darf das nicht auf die leichte Schulter nehmen“, meint er. „Und dann steht auch dem diesjährigen Weihnachtsfest, wenn auch in kleinerem Kreise, nichts im Wege!“