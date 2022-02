Ein Jungkoch als Coverstar

Julian Hofbauer (24) sicherte sich im Vorjahr den Sieg beim Kochbewerb „Der junge Wilde“ des Gastro-Fachmagazins „Rolling Pin“. Der Jungkoch mit Wurzeln in Maria Taferl sammelte schon viele Erfahrungen in der Gastronomie, aktuell arbeitet er im Landhaus Bacher in Mautern (Bezirk Krems-Land).

Foto: Foto Rolling Pin