Ende März startet die größte Umbauinvestition in der traditionsreichen Geschichte des Familienhotels Schachner am Taferlberg. Dabei bleibt in den nächsten sechs Monaten beinahe kein Stein auf dem anderen. „Die Bauzeit ist sehr sportlich, wir sind aber zuversichtlich, dass wir bis zum Herbst fertig sind“, betont Hotelchef Ferdinand Schachner.

Der Restaurant-Bereich bleibt dafür bis Juli geschlossen, sobald Corona-bedingt aber eröffnet werden darf, öffnet sowohl der Restaurantbereich im Kaiserhof als auch das Hotel. „Wir hoffen, dass dies ab Mitte April möglich sein wird“, hofft Schachner auf Lockerungen der Regierung.

Bis dahin laufen die Planungen für den Umbau aber auf Hochtouren. Herzstück wird ein neuer, zweistöckiger Wellnessbereich mit einem mehr als 20 Meter langen Infinity-Pool mit Blick auf die Donau und den Ötscher. Um dieses Vorhaben umzusetzen, muss laut Schachner extrem in die aktuelle Bausub stanz eingegriffen werden.

„Wir nehmen den hinteren, mittleren Teil des Hauses raus und verstärken die Konstruktion des gesamten Hauses. Danach folgt eine Aufstockung im Bereich der aktuellen Sky-Bar um eine weitere Ebene. Nach der Fertigstellung steht den Gästen dann nicht nur ein Wellnessbereich auf zwei Ebenen samt mehreren Sauna-Variationen, sondern auch eine neue Sky-Bar zur Verfügung.

Anders als bisher soll diese aber bis 21 Uhr nur Hotelgästen zur Verfügung stehen. „Wir wollen hier einen Bademantel-Bereich schaffen, wo unsere Gäste die Erholung finden“, erläutert Schachner. Ab 21 Uhr kann die Bar dann wieder wie gewohnt von allen Gästen genutzt werden. Für den neuen Wellnessbereich muss ein kleinerer Seminarraum weichen, der sich allerdings in vergrößerter Form in einem anderen Bereich des Hotels wiederfindet.

„Die Barrierefreiheit ist nicht nur für unsere Gäste, sondern auch für unsere Mitarbeiter wichtig.“ Ferdinand Schachner

Angepasst wird die Gebäudestruktur aber nicht nur in der Konstruktion und im Wellnessbereich, sondern im gesamten Haus. Dieses soll laut Schachner barrierefreier werden, wodurch verschiedene Niveau-Unterschiede herausgearbeitet werden.

Dafür neugestaltet wird auch der Rezeptions- und Empfangsbereich sowie die Büroräumlichkeiten. Auf einer Fläche von mehr als 200 m² werden die Gäste künftig in einem offenen und barrierefreien Bereich empfangen. Der Zugang zum Restaurantbereich wird ebenso neu gestaltet. Mit dem „Wein-Gut“ wird ein neuer Raum im Bereich des Weinkellers geschaffen. „Die Barrierefreiheit ist nicht nur für unsere Gäste, sondern auch für unsere Mitarbeiter wichtig. Damit wird die Qualität, aber auch die Effizienz gesteigert“, sagt Schachner im Rahmen eines Lokalaugenscheins.

Schachner möchte bis zur Sonnenwende am 26. Juni den Rezeptionsbereich eröffnen. Warum die Hotelier-Familie in Zeiten einer Pandemie ein derartiges finanzielles Risiko eingeht, kann Schachner leicht erklären: „Wir wollen künftig vermehrt Kurzurlauber nach Maria Taferl holen und diesen den bestmöglichen Komfort bieten.“

Man habe im vergangenen Sommer gesehen, dass dieser Schritt funktionieren kann. „Ohne Hochzeiten und Seminare haben wir in fünf Monaten über den Sommer mit Kurzurlaubern den Halbjahresumsatz der vergangenen Jahre erreicht“, betont Schachner. Der trotzdem hofft, bald wieder Hochzeitspaare und Seminarteilnehmer im Hotel begrüßen zu dürfen: „Wir haben Brautpaare, die mussten schon drei Mal verschieben. Ich hoffe, dass es ab Mai klappt.“