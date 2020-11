Mann stahl Golddukaten aus Basilika: Hinweise gesucht .

Der bisher unbekannte Täter wird verdächtigt, am 30. Oktober, gegen 15:45 Uhr, mittels Hammer in eine Glasvitrine der Basilika in Maria Taferl, Bezirk Melk, eingebrochen und dabei Golddukaten im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen zu haben.