Sammlung von Willi Gressl: Relikte aus der Monarchie

Willi Gressl ist aufgrund seines Wirtshauses am Hilmanger und seiner Leidenschaft als Christbaumbauer weit über die Bezirksgrenzen hinaus bekannt. Was die wenigsten aber wissen: Gressl hat einen wahren Schatz an Relikten aus der Zeit der Habsburgerherrschaft von der Zeit Maria Theresias bis zum Ende des Ersten Weltkrieges angesammelt. „Mit einigen Erbstücken, die schon mein Vater wie einen Schatz hütete, ist bei mir das Interesse an Säbeln, Bajonetten und Kopfbedeckungen gekommen“, erzählt Gressl. Aber auch andere Dinge, wie etwa Utensilien, die die kaiserlichen Truppen verwendet haben, sind Teil seiner Sammlung.

Besondere Stücke sind in einer eigenen Vitrine verwahrt. Foto: Brandstetter

Einige Sammelgegenstände sind dabei wahre Familienerbstücke. So stammen diese von Großvater Franz Riegler. Besonders sicher in einer Tribüne verwahrt sind dabei die Erinnerungsstücke an Rieglers Bruder Heinrich, der im 49. Infanterieregiment des Freiherrn von Hess an der russischen Front gekämpft hat und 1917 in den Karpaten gefallen ist.

Gressls Großvater Franz kämpfte ebenso im Ersten Weltkrieg. Er war an der Schlacht am Isonzo beteiligt, kam heil aus dem Krieg nach Hause und gründete das Gasthaus am Hilmanger.

