maskenpflicht fällt Das Ende der Maskenpflicht

Lesezeit: 2 Min TL Thomas Lettner

Ab 1. Mai besteht nach fast drei Jahren keine Maskenpflicht mehr im Gesundheitsbereich, wie etwa im Landesklinikum Melk. Foto: Shutterstock, sunfe

M it 30. April wird in den NÖ Kliniken und Pflegezentren die Maskenpflicht aufgehoben. Die NÖN fragten nach, was Ärzte und im Gesundheitsbereich Tätige dazu sagen.

„Wir sehen einerseits, dass durch die Impfung und überstandenen Infektionen der Schutz in der Bevölkerung zum größten Teil gegeben ist, und auch das Infektionsgeschehen ist aufgrund der aktuellen Jahreszeit gering und rückläufig. Andererseits kommen wir auch dem Wunsch unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach, die sich nach fast drei Jahren Pandemie ein Ende der Maskenpflicht herbeigesehnt haben“, sagte der für Kliniken zuständige Landesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP) zum Ende der Maskenpflicht, die für Besucher, Mitarbeiter, externe Dienstleister sowie auch Bewohner in den NÖ Kliniken und Pflegezentren mit Ende des Monats gilt. Patienten, bei denen aufgrund typischer Symptome eine SARS-CoV-2-Infektion vermutet werden kann, können auch weiterhin mittels Antigentest beziehungsweise PCR-Test im Klinikum getestet werden. „Wir begrüßen es, dass die Maskenpflicht beendet wird, weil der persönliche Bezug und der Vertrauensaufbau zum Patienten viel besser funktionieren und wir unsere Arbeit wieder besser umsetzen können“, meint Markus Trattner, Geschäftsführer von Max Moves Physiotherapie in Melk. Medzinisch gesehen, sollte die Maske wohl bleiben Bei stärkerer Belastung für die Patienten wurden die Masken im Bewegungsraum ohnehin abgenommen. Ida-Maria Kisler, Ärztin für Allgemeinmedizin in Melk, sieht in der Maskenpflicht hingegen ein Risiko. „Gerade im medizinischen Bereich sehe ich es im Sinne des sozialen Gedankens sinnvoll und wünschenswert, wenn Masken weiterhin aufgesetzt werden. Die vergangenen Jahre mit Maskenpflicht haben gezeigt, dass es durch diese Maßnahme zum Beispiel keine Influenza-Epidemie gab. In Warteräumen sitzen Menschen auf engem Raum nebeneinander. Ein kleiner Infekt kann reichen, um den Gesundheitszustand immungeschwächter Menschen zu verschlechtern“, erklärt sie. Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten. Weiterlesen nach der Werbung