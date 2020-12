Der Kraftakt ist vollbracht: Die Massentests am vergangenen Wochenende sorgten für erheblichen Aufwand in den Gemeinden des Bezirks, die Gesamtorganisation der Testoffensive lag in der Hand jeder einzelnen Kommune. Von „flächendeckenden“ Testungen kann allerdings keine Rede in der Bilanz sein: Nur 29,4 Prozent der Gesamtbevölkerung (rund 22.800 von 77.500 Einwohnern) nahmen die kostenlose Chance auf den Antigen-Test wahr. Damit liegt man im Bezirk Melk unter dem niederösterreichweiten Durchschnittswert: Bei rund 1,5 Millionen Berechtigten im Bundesland ließen sich rund 37,8 Prozent einen Abstrich entnehmen. Ein positives Testergebnis bekamen 46 Personen im Bezirk übermittelt, 22747 wurden negativ auf Covid-19 getestet, 74 Proben waren ungültig.

In Ybbs ließen sich 1.305 Personen (23,7 Prozent) der 5.500 Testberechtigten testen, zwei Ybbser waren dabei positiv. SP-Bürgermeister Alois Schroll zeigt sich erleichtert über den reibungslosen Ablauf der Tests: „Die Disziplin unserer Bürgerinnen und Bürger an den beiden Testtagen vor Ort hat maßgeblich zu den professionellen Abläufen beigetragen. Allen Beteiligten gilt mein aufrichtiger Dank! Wie angekündigt, soll diese breit angelegte Testreihe im Januar erneut erfolgen. In Ybbs sind wir dafür gewappnet.“

Nicht gerade überlaufen waren die Teststationen in Teilen des südlichen Waldviertels. Pöggstalls VP-Bürgermeisterin Margit Straßhofer: ,,Es hätten ruhig mehr Personen kommen können, es gab noch Luft nach oben. Aber diejenigen, die dieses kostenlose Angebot in der Festhalle annahmen, waren sehr zufrieden.“

Enttäuschung über niedrige Beteiligung

Etwas enttäuscht zeigte sich VP-Vizebürgermeisterin Ramona Fletzberger aus Weiten. „Wir hätten uns mehr erhofft, 30 Prozent wären sicherlich möglich gewesen, leider liegen wir etliche Prozentpunkte darunter. Es wurden alle Gemeindebürger zeitgerecht schriftlich eingeladen, doch war das Interesse in manchen Bevölkerungskreisen sehr gering.“

Beide Politikerinnen betonen die klaglose Abwicklung der Testung in ihren Gemeinden. Sichergestellt teils durch Freiwillige, Gemeindemitarbeiter, Zahnarzt Maximilian Hofbauer, Feuerwehrmitglieder und Rotes Kreuz – insgesamt 28 Helfer der Bezirksstelle Pöggstall waren in der Region im Einsatz – sorgten für eine reibungslose Abwicklung.

Die reibungslose Abwicklung hebt auch Texingtals VP-Bürgermeister Gerhard Karner in seiner Gemeinde hervor. „Es hat alles exzellent funktioniert“, bedankt sich Karner beim Roten Kreuz, der Freiwilliger Feuerwehr und den weiteren freiwilligen Helfern aus der Bevölkerung. Knapp 40 Prozent folgten in Texingtal dem Testaufruf. Karner: „Ein großes Danke an die Bevölkerung, die rege teilgenommen hat.“

Dass die Tests einwandfrei abgelaufen sind und dass man allen Einsatzkräften ein großes „Dankeschön“ schuldet, ist auch für Berglands VP-Ortschef Walter Wieseneder klar. Er richtet den Blick schon auf die nächsten Massentestungen im Jänner und überlegt, wie man noch effizienter vorgehen könnte: „Bei uns ließen sich 526 Leute testen. Vielleicht könnte man Teststraßen zusammenlegen oder nur an einem Tag testen, wenn wieder nur wenige Leute kommen.“