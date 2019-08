Fünf Fokusgruppen arbeiten derzeit an der künftigen Entwicklung der Ybbser Innenstadt. In den Gruppen können Experten und Bewohner, aber auch Gemeinderäte ihre Ideen und Wünsche einbringen. „In Ybbs leben sehr viele Experten der unterschiedlichen Bereiche. Es freut mich, dass einige an der Innenstadtentwicklung mitarbeiten“, erklärt SP-Bürgermeister Alois Schroll.

Einer davon ist der 77-jährige Hans Müller, der einst beim REWE-Konzern arbeitete und ein Konzept zu den Leerflächen in der Innenstadt erfasst hat. „Solche Ansätze helfen uns. Es ist aber klar, dass das Projekt auf Jahre und nicht auf Monate ausgerichtet ist“, sagt Schroll.

Derzeit befindet man sich im Prozess in der ersten Runde, wo Themen gesammelt werden. Im Herbst will die Stadtgemeinde dann einen Masterplan präsentieren.

Ein kurzfristiges Projekt aus der Fokusgruppe „Digitalisierung“ konnte allerdings bereits umgesetzt werden. So richtet die Stadt in vier Bereichen WLAN-Hotspots ein. Auf der Donaulände, am Kirchen- und Hauptplatz sowie im Areal rund um den Babenbergerhof ist eine kostenlose Internetnutzung bereits möglich. Nach den Umbauarbeiten der Stadthalle wird dort ein fünfter Hotspot errichtet.