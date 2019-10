Dicke Luft herrscht in der Ybbser Stadtpolitik über eine von der SP-Fraktion eingebrachte Resolution zum Thema Klimawandel. Durch die Resolution will sich die Stadtgemeinde in 14 Punkten für sinnvolle Klima-Maßnahmen einsetzen. Darunter etwa die Schaffung von Versickerungsflächen, das Stoppen der Zersiedelung, der Ausbau des lokalen Radwegenetzes, eine plastikfreie Gemeinde und Blühwiesen sowie Insektenhotels.

Ein Punkt sieht auch die Forderung eines 365 Euro-Jahrestickets für den öffentlichen Personenverkehr vor. Für die ÖVP eine Nachwirkung des Nationalratswahlkampfes. „Ich bin für den Klimaschutz, man sollte aber die Parteiarbeit draußen lassen. Wir brauchen hier kein Wahlprogramm beschließen“, ärgerte sich VP-Stadtrat Ewald Becksteiner.

Kein Verständnis für die Äußerungen hat SP-Stadtchef Alois Schroll: „Wir waren eine der ersten Gemeinden, die der Initiative von Sobotka gefolgt sind und glyphosatfrei wurden. Parteifarbe hat hier nichts zu suchen.“

"Es gibt keinen einzigen konkreten Vorschlag"

VP-Stadtpartei-Obmann Gert Kratzer betont gegenüber der NÖN, dass es sich bei der Resolution um eine Vorgabe des SP-Gemeindevertreter-Verbandes handele. „Die Resolution enthält keine Maßnahmen oder Umsetzungsvorschläge. Der Klimawandel ist zu wichtig, um ihn für polemische Zwecke zu verwenden. Es gibt keinen einzigen konkreten Vorschlag. Bei uns funktioniert ja nicht einmal die E-Tankstelle.“

Im Gemeinderat forderte die ÖVP die Einsetzung einer Arbeitsgruppe, die sich intensiv mit sinnvollen Maßnahmen gegen den Klimawandel auseinandersetzen soll. Ein Vorschlag, der in den zuständigen Umweltausschuss verwiesen wurde. „Kratzer vertraut scheinbar nicht einmal seinem eigenen Umweltstadtrat, sonst würde er keinen Arbeitskreis fordern“, schüttelt Schroll den Kopf.

Kritik gab es von der SPÖ aber auch daran, dass sich die Freude über die Zuteilung in den Umweltausschuss beim zuständigen VP-Stadtrat Harald Ebert in Grenzen hielt. „Er klagt über zu viel Arbeit im Ausschuss. Es geht aber um die Bürger, für die wir viele wichtige Projekte umsetzen“, meint Schroll.

VP gegen Parteipolitik bei Klimaschutz

Ebert selbst erklärt, nicht „beweisen zu müssen, für den Klimaschutz zu sein“. „Ich will keine parteipolitischen Resolutionen, die deutlich rot gefärbt sind, sondern sinnvolle Maßnahmen“, betont Ebert.

Angesprochen auf seine mangelnde Freude über die Zuteilung in seinen Ausschuss, erklärt Ebert, dass sein Ausschuss bei jeder Sitzung bis zu 20 Punkte zu behandeln habe: „Die Arbeit für die Ausschussmitglieder ist höher als in anderen Bereichen.“ Er verspricht aber den Einsatz einer Arbeitsgruppe und die Behandlung im nächsten Ausschuss: „Mir ist wichtig, dass es in dieser Arbeitsgruppe Vertreter von allen Parteien gibt. Ich möchte auch Experten zurate ziehen.“

Über den Antrag selbst herrschte scheinbar aber auch in der SP-Fraktion Uneinigkeit. So wurde dieser nur knapp angenommen. Neben ÖVP und FPÖ, die dagegen stimmten, enthielt sich SP-Gemeinderat Christoph Fritz der Stimme.