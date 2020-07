Sieben Corona-Fälle zählt momentan die Marktgemeinde Emmersdorf, welche alle auf eine Taufe zurückzuführen sind. Ein Bürger mit Covid-Infektion hatte allerdings auch Kontakt mit drei Gemeindebediensteten - daher stehen die Emmersdorfer vorerst vor verschlossenen Türen, falls sie das Gemeindeamt aufsuchen wollen.

"Ab heute haben wir geschlossen. Alles wird telefonisch erledigt, das Standesamt wurde notgedrungen nach Klein-Pöchlarn ausgelagert", berichtet Bürgermeister Richard Hochratner (Liste "Bürgernahes Emmersdorf") gegenüber der NÖN. Bis Montag, 3. August, bleibt das Gemeindeamt geschlossen, dann "wird man weitersehen".

