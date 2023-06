„Goldene Stanitzel“: Jubel über Auszeichnung in Maria Taferl

Im Zuge der Eröffnung der Messe „Land & Forst“ fanden die Produktprämierungen der Wettbewerbe „Kasermandl in Gold“ und „Goldenes Stanitzel“ wieder statt. Eine besondere Auszeichnung, das „Goldene Stanitzel“, geht nach Maria Taferl.

Die Cafe-Konditorei Maria Theresia in Maria Taferl hat in diesem Jahr groß abgeräumt. Für ihre Eisspezialitäten bekamen Theresa und Gerald Braun sechs Mal Gold, zwei Mal Silber und einmal Bronze. Als besondere Auszeichnung sieht Braun das „Goldene Stanitzel“: „In diesem Jahr haben wir gleich für drei Eissorten 100 Punkte ergattern können.

Einerseits für unser Nibelungen-Eis, den Waldviertler Granit und andererseits für den Gesamtsieger, den “Industrieviertel Kraftlackl'“, freut sich der Unternehmer. Auf seinen „Goldenen Kraftlackl“ ist Braun besonders stolz: „Es haben Betriebe aus ganz Österreich eingereicht und wurden im Zuge einer Blindverkostung prämiert, deshalb ist der Stellenwert dieser Auszeichnung enorm hoch.“ Braun ist auch wichtig zu betonen, dass „ausschließlich beste Zutaten und Beeren aus der Region“ verwendet werden. Auf Regionalität legt man im Familienunternehmen besonderen Wert, kommen doch 90 Prozent der Zutaten von Produzenten aus Niederösterreich.

Preisregen für Betriebe aus Kilb und Kirnberg

Ein „Kasermandl in Gold“ gibt es im Bezirk heuer nicht. Die Familie Gansberger aus Kirnberg ist mit mehreren Auszeichnungen für Produkte wie „Gansis Topfentraum“ oder dem bekannten „Mostviertler Schofkas“ dennoch unter den Top-Preisträgern. Obwohl es dieses Mal kein Kasermandl für den Familienbetrieb gibt, ist man über die zahlreichen Produktauszeichnungen in Gold, Silber und Bronze überglücklich: „Wir freuen uns riesig. Wir haben schon ein paar Preise und es ist jedes Mal schön, für unsere Arbeit ausgezeichnet zu werden“, erzählt Brigitte Gansberger. Bei der Familie Gansberger werden die Produkte gänzlich am Hof verarbeitet.

Freude über die zahlreichen Produktprämierungen kam auch beim Bioladen Hansinger in Kilb auf: „Es ist schön, dass wir für unsere Aktivitäten belohnt werden. Wir verwenden für unser Eis nur echte Zutaten und es ist super, wenn man dann dafür von einer Fachjury honoriert wird“, sagt Günter Hansinger. Fünf Silberne und drei Goldene gab es für Milchspeiseeissorten wie Schokolade, Mango oder Tonkabohne.