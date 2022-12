Ärztemangel im Bezirk Melk: Leere Praxen, veraltete Verträge

Werbung

Drei Jahre läuft nun schon die Suche: Seit Dezember 2019 wurde die Kassenstelle von der ehemaligen Hausärztin Gabriela Hammerschmid in Pöchlarn schon über 30-mal ausgeschrieben. Mit einer Nachbesetzung wollte es bisher nicht klappen, trotz stetiger Bemühungen.

Unter dem ehemaligen ÖVP-Bürgermeister Franz Heisler wurde Allgemeinmedizinerinnen und Allgemeinmedizinern etwa ein finanzielles Zuckerl in Aussicht gestellt (per Gemeinderatsbeschluss 2019 stolze 150.000 Euro). Neben der klassischen Suche via Ärztekammer startete man ebenfalls per Facebook-Posting einen Aufruf. Da auch dies nicht zur Nachbesetzung führte, beauftragte die Stadtgemeinde Anfang 2021, die Arztsuche in die Hände einer professionellen Ärztevermittlung zu geben. Seit Anfang November steht Barbara Kainz (ÖVP) der Nibelungenstadt vor – und für sie habe die Suche nach einer Hausärztin/einem Hausarzt „oberste Priorität“: „Es ist ein laufender Prozess, wir stehen dazu in Verbindung mit der ÖGK, dem NÖGUS und der Ärztekammer.“ Die Stadtchefin sieht trotz der Herausforderung „positiv in die Zukunft“, schließlich verfüge Pöchlarn als Stadtgemeinde über „gute Voraussetzungen“.

Der Rest des Bezirks ist laut Bezirksärztevertreter Hansjörg Fedrizzi aus Mank derzeit gut bedient, so seien etwa nur die zwei Kassenstellen für Allgemeinmedizin in Pöchlarn vakant. Ebenso ist man hier jedoch vor künftigen Nachfolgesorgen nicht gefeit: „Einige Kassenstellen sind auch bei uns in Zukunft wegen Pensionierung neu zu besetzen“, erzählt Fedrizzi.

Überregional würde es primäre an niedergelassenen Kassenärzten für Kinderheilkunde und Dermatologie, aber auch bei Augenärzten und Gynäkologen werden die Wartezeiten immer länger. Auch in Krankenhäusern seien Facharzt- und Ausbildungsstellen für etwa Innere Medizin, Chirurgie und Anästhesiologie unbesetzt.

Den Grund für den Mangel an Ärztinnen und Ärzten verortet Fedrizzi vor allem in den Gegebenheiten: „Die Rahmenbedingungen in Kassenpraxis und Krankenhaus entsprechen teilweise nicht mehr den Vorstellungen betreffend der Organisation des Lebens zwischen Ausbildung, Beruf und Familie“, schildert er.

Kritik auch an den Gesundheitskassen

Harte Worte wirft er ebenso in Richtung Gesundheitskassen: „Spezielle Kassenvertragsbindungen fühlen sich gelegentlich eher als Provokation an und unterstützen nicht die gemeinsame Arbeit der Ärzteschaft mit den Kassen für das Wohl der uns Anvertrauten“, bemängelt er. Auch Allgemeinmediziner Florian Hoffer aus Petzenkirchen findet Kritik am Kassenkatalog: „Wir können zwar die Anwendung von Blutegeln verrechnen, aber nicht das Notfalllabor bei Herzinfarkt“, wiegt er ab. Zudem würde man etwa auch für Coronaleistungen mehr bezahlt bekommen, nicht aber für die Tests auf Angina und Influenza. „Durch ein degressives Vergütungssystem werden gerade jene Ordinationen bestraft, die viele Patientinnen und Patienten annehmen müssen“, führt Hoffer weiters aus. Außerdem bleibe aufgrund der vielen Schreibarbeit wenig Zeit für Gesprächsmedizin.

Die Lösung des Problems hat für Fedrizzi unweigerlich mit der Optimierung der Kassenverträge, aber auch mit der Bezahlung zu tun: „Man muss

